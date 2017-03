Addio a Joni, cantante delle Sister Sledge

La cantante statunitense Joni Sledge, membro del gruppo Sister Sledge, è deceduta a Phoenix, in Arizona, a 60 anni di età. Lo riportano i media locali. Joni, che fondò il celebre gruppo nel 1971 insieme alle sorelle Kim, Debbie e Kathy, è stata trovata senza vita nella sua casa da un amico lo scorso venerdì. Una morte improvvisa e inaspettata, del momento che la cantante non risultava ammalata e aveva programmato un concerto per sabato prossimo a Los Angeles.

Il brano più celebre delle Sister Sledge, gruppo che ha toccato il suo picco di popolarità tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, è stato l'inno disco "We Are Family", pubblicato nel 1979. «Ci intristisce informarvi che la nostra cara sorella, madre, zia, nipote e cugina, Joni è deceduta ieri. Per favore pregate per noi mentre piangiamo questa perdita», si legge in un comunicato diffuso sabato dalla band sulla propria pagina Facebook.