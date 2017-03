Dopo 17 anni Ridley Scott farà tornare Russell Crowe nei panni del Gladiatore

Il Gladiatore potrebbe tornare. A distanza di 17 anni dall'originale, Ridley Scott ha affermato che non esclude il sequel del celebre film del 2000 con Russell Crowe. Sir Ridley, 79 anni, ha riferito ad «Entertainment Weekly» che vorrebbe il ritorno del generale Massimo nonostante la morte dello stesso nelle scene finali de «Il gladiatore». «So come farlo tornare», ha detto il regista britannico. «Stavo facendo quattro chiacchiere con lo studio e mi hanno detto: "Ma è morto". Ma c'è un modo per farlo tornare. Se si realizzerà, questo non lo so. "Il gladiatore" è stato nel 2000, quindi Russell un pochino è cambiato. Adesso sta facendo delle cose, però sto cercando di riportarlo qui».