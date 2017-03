Celebrity Masterchef Italia, da Alex Britti a Nesli a Maria Grazia Cucinotta: ecco il cast dei vip ai fornelli

Cuochi, ai fornelli. Questa volta, però, si tratta di nomi noti. Dopo la conclusione di Masterchef giovedì prossimo su Sky Uno parte "Celebrity Masterchef". Il cast vedrà schierati nella celeberrima cucina il cantante Alex Britti, l'astrologo Antonio Capitani, l'attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, la presentatrice Roberta Capua, l'ex Iena e conduttrice tv Elena Di Cioccio, la protagonista della serie "I delitti del Barlume" Enrica Guidi, il giornalista, voce del tennis targato Sky Sport, prestato a "Edicola Fiore" Stefano Meloccaro, il campione mondiale di nuoto Filippo Magnini, la produttrice discografica e mattatrice dello "X Factor" Mara Maionchi, il rapper Nesli, la speaker radiofonica e conduttrice Marisa Passera e l'attrice turca icona del regista Ferzan Özpetek Serra Yilmaz. Per i vip, però, nessuno sconto. I tre giudici Barbieri, Bastianich e Cannavacciuolo sono categorici: le celebrità verranno giudicate duramente in base al loro talento in cucina e si è trattato di una vera gara.

Le 12 celebrità infatti si dovranno confrontare con le prove classiche di Masterchef - Mystery Box, Invention Test, il temutissimo Pressure Test e le prove in esterna - e dimostrare ai 3 giudici di possedere talento, creatività, tecnica, conoscenza degli ingredienti e delle tradizioni gastronomiche. Sono questi gli ingredienti da mettere in campo per tentare di conquistare il titolo di primo Celebrity Masterchef Italiano. In palio per il vincitore, 100 mila euro da destinare in beneficienza.

Il meno "condizionato" è di certo Bastianich, che vivendo negli Stati Uniti ha affrontato i vip in maniera più distaccata: "Non ne conoscevo neanche uno a parte la Cucinotta. Quindi per me erano concorrenti qualsiasi". "Sconti non ne abbiamo fatti - ribadisce Barbieri - Per me è stato come un film: vedere la Cucinotta con le mani nel sedere di una gallina è tanta roba. La gente non si aspetterà di vedere certe cose. Ci siamo molto divertiti, ne vedrete delle belle". L'attenzione è alta sulla partecipazione di Magnini: "In lui c'è lo spirito del campione - commenta Bastianich - è uno che vuole vincere". "Ha affrontato la competizione - spiega Barbieri - con la calma che ha prima di una gara. E' molto creativo e sono rimasto colpito perché devi conoscere molto della storia della cucina per lavorare così. E' uno già molto avanti". "Poi - scherza il giudice italo-americano - ho letto che è tornato con la Pellegrini, sono molto contento". Ma su una eventuale comparsata della nuotatrice in trasmissione, bocche cucite.