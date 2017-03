Paola Barale parte per l'Isola dei famosi 2017. Vuole riprendersi Raz Degan

Paola Barale parte per l'Isola dei famosi. Dopo Imma Battaglia e Rocco Siffredi ecco che sbarca sull'Isola dei famosi, come ospite, l'ex fidanzata (con tredici anni di storia d'amore alle spalle) di Raz Degan. La conduttrice ha postato una foto sul suo profilo Instagram, in cui annuncia la partenza.

..si riparteeee #finalmente #conlatestatralenuvole Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial) in data: 10 Mar 2017 alle ore 02:45 PST

Ospite in studio in diretta due settimane fa, dopo aver svelato di essere ancora innamorata del bell'attore israeliano, ha lasciato il dubbio su una sua possibile partenza per l'Honduras, dopo che Alessia Marcuzzi le aveva lanciato l'amo, sicura di poter fare da Cupido per un riavvicinamento di Paola e Raz. Ora però la Barale fuga ogni incertezza con quella foto pubblicata a bordo di un aereo in volo. E chissà che dopo il fallimento di Imma Battaglia (la compagna della naufraga Eva Grimaldi) e del pornodivo Rocco Siffredi, non sia proprio Paola e riuscire a metter pace tra Raz e il resto del gruppo. La tensione, infatti, continua a essere alle stelle. Oramai nessuno prova neanche più ad avvicinarsi all'israeliano, sempre più isolato e solo. Praticamente sta conducendo un reality tutto all'insegna della solitudine. Come se fosse su un'isola deserta. Gli altri concorrenti lo accusano di aver messo in atto una strategia che gli rende il gioco più semplice. Perché isolarsi è più facile che avere a che fare tutti i giorni con tutte le problematiche del gruppo. Ma Raz non guarda in faccia nessuno. In puntata litiga con tutti, sull'isola si fa solo "i fatti suoi" come nel celebre spot che l'ha reso famoso in Italia.