Dalla Cucinotta a Magnini e Britti: ecco i vip ai fornelli di Masterchef Celebrity

La cucina di MasterChef apre le sue porte a 12 personalità note e appassionate di cucina. Dal 16 marzo andrà in onda, a partire dalle 21.15 su Sky Uno HD, la prima edizione di Celebrity Masterchef, il nuovo talent show prodotto da Endemol Shine Italy. Personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo si sfideranno in cucina e saranno giudicati dal noto trio di giudici: Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Dietro ai fornelli della cucina più famosa d'Italia ci sarà il cantante Alex Britti, l'astrologo Antonio Capitani, l'attrice e conduttrice Maria Grazia Cucinotta, la presentatrice Roberta Capua, l'ex Iena e conduttrice tv Elena Di Cioccio, la protagonista della serie "I delitti del Barlume" Enrica Guidi, il giornalista Stefano Meloccaro, il campione di nuoto Filippo Magnini, la produttrice discografica Mara Maionchi, il rapper Nesli, la speaker radiofonica e conduttrice Marisa Passera e l'attrice turca Serra Yilmaz. I 12 vip si dovranno confrontare con le prove classiche di MasterChef - mystery box, invention test, pressure test e prove in esterna - e dimostrare talento, tecnica e creatività per conquistare il titolo di primo Celebrity MasterChef italiano. In palio per il vincitore 100mila euro da destinare in beneficenza.

«Non abbiamo fatto sconto alle celebrity - spiega il giudice e chef Bruno Barbieri - Vedere la Cucinotta alle prese con una gallina o altri pulire del pesce è stato come guardare un film, noi ci siamo molto divertiti, ne vedrete delle belle», annuncia. Nel primo dei due episodi in onda giovedì 16 marzo, i 12 concorrenti faranno il loro ingresso nella cucina di MasterChef per affrontare la prima sfida: la mystery box. Sarà l'ingrediente preferito dei concorrenti il protagonista dei piatti che dovranno preparare, ma quello che potrebbe sembrare un vantaggio, potrebbe rivelarsi per alcuni un ostacolo insormontabile.

A seguire, in un inaspettato pressure test, sarà Antonino Cannavacciulo a dare del filo da torcere ai concorrenti che saranno chiamati a una prova di abilità nella sfilettatura del pesce. «È stato bello lavorare con questi 12 personaggi. Piano piano sono diventate persone che hanno dato tanto alla cucina e c'è chi ha fatto piatti che potrebbero stare tranquillamente in un ristorante stellato. Chi guarderà il programma si divertirà», promette lo chef napoletano.

Nella seconda puntata i concorrenti dovranno affrontare, invece, la prima prova in esterna. La location è la mensa del Politecnico di Milano, dove dovranno cucinare un menù pensato ad hoc per degli studenti. Per scegliere i capobrigata delle due squadre, le celebrità verranno sottoposte a un primo esame: pelare il maggior numero di patate in 10 minuti. L'impegno nel ridurre allo zero gli sprechi prosegue anche in questa special edition: i concorrenti troveranno la doggy bag tagata MasterChef per riutilizzare gli scarti della prova. Il cooking show durerà otto puntate. «Sono arrivato in studio e non conoscevo nessuno, solo la Cucinotta perché tanti anni fa ho visto Il Postino», racconta Bastianich. «Poi li ho conosciuti, li ho scoperti come artisti, ma - assicura - li ho giudicati come concorrenti qualsiasi».