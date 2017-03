"Eva Grimaldi quando esce?" Il video di Striscia la notizia inguaia L'Isola dei Famosi

"Tu quando vai via?" chiede Nancy Coppola ed Eva Grimaldi risponde "Il 28, la nona". Striscia La Notizia mostra la conversazione fuorionda tra le due naufraghe insinuando nei telespettatori il forte dubbio che l'Isola dei Famosi sia pilotata. La gaffe infatti non è passata inosservata e c'è chi si è pesantemente scagliato contro il reality condotto da Alessia Marcuzzi a colpi di tweet al vetriolo, teorie complottistiche e commenti indignati.

La trasmissione è corsa subito ai ripari e, adesso, si vocifera che la domanda di Nancy fosse in realtà rivolta a Stefano Bettarini e che Eva Grimaldi avesse solo anticipato la risposta dell'inviato che, in effetti, lascerà l’Honduras dopo la semifinale per disputare la finale direttamente a Milano.