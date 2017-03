Pequenos Gigantes 2017, silurata Belen Rodriguez. Al suo posto Rossella Brescia

Tempi duri per Belen Rodriguez. La sexy argentina sembra aver perso il suo tocco magico e il consenso degli spettatori italiani. Sui social le critiche al suo stile di vita e ai continui ritocchini sono sempre più numerose e le cose non vanno meglio in tv. Non sarà lei a condurre la nuova edizione di Pequenos Gigantes, la trasmissione che un anno fa ottenne un discreto successo di audience su Canale 5 complice anche la curiosità del telespettatore di vedere come si sarebbe comportata con l'ex Stefano De Martino, uno dei coach dei bambini. Pequenos Gigantes cambia nome: passa dallo spagnolo all'italiano, diventa Piccoli Giganti e trasloca su Real Time. Sarà Gabriele Corsi a condurre la nuova edizione insieme a Rossella Brescia. Da scoprire i nuovi coach, per ora si sa che non ci saranno né De Martino né Kledi Kadiu.

Il siluramento di Belen Rodriguez fa seguito alle dichiarazioni di Maurizio Costanzo che l’ha invitata a "levarsi dalle scatole perché ha stancato" affermando anche che sia lui che la moglie Maria De Filippi sono più vicini a Stefano De Martino. E qui si ritorna a Piccoli Giganti: lo show è prodotto dalla De Filippi e chissà che il "licenziamento" non sia una conferma indiretta del pensiero di Costanzo. Belen Rodriguez ha due motivi per consolarsi: la co-conduzione di Tu Sì Que Vales che riprenderà a breve e la storia d'amore a tutto gas con Andrea Iannone.