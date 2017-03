Isola dei Famosi, tra Malena e Moreno prima il sesso orale poi la nomination

Dal sesso orale alla nomination. La coppia più seguita dell'Isola dei Famosi 2017 è scoppiata: Malena non solo ha scaricato Moreno ma, nella puntata di ieri sera, ha deciso di spedirlo in nomination per eliminarlo definitivamente dal gioco. La pornostar, vincitrice della prova leader di questa settimana dopo aver battuto Raz Degan nella lotta di resistenza, salva Samantha e punisce Moreno che finisce in nomination con altri due uomini dell'Isola, Simone Susinna e il "nemico" Raz.

Così Malena mette definitivamente un punto sulla love story con il rapper. D'altronde da giorni sulle spiagge di Cayo Cochinos le cose tra la pornostar e Moreno non andavano più bene: lui insistente, lei sfuggente. La fine dell'amore arriva dopo le rivelazioni hot dell'ex concorrente Massimo Ceccherini che, autoeliminatosi dal reality show di Canale 5 una settimana fa, si sfoga sui social e racconta dettagli scottanti sui suoi compagni di avventura tra cui un retroscena hot della coppia. "Malena ha fatto sesso orale a Moreno in aereo" scrive l'attore chiarendo quindi che fra la pornostar e il rapper non ci sarebbero stati solo un bacio innocenti. "In aereo, viaggiando per andare all'Isola, Moreno ha ricevuto un boccaglio da Malena" ripete il comico in un video postato tra le sue Instagram Stories, parlando esplicitamente dell'episodio di sesso orale tra i due. E ancora: "C'ero anche io, quindi posso anche giurarlo". Impossibile quindi non credergli. Inoltre la pornostar non aveva mai nascosto le sue intenzioni e prima di salpare per l'Honduras lo aveva dichiarato di fronte alle telecamere: "Mi mancherà il sesso, ma non rimarrò all'asciutto" aveva detto...