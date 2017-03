Ballando con le stelle, lite sulla "patonza" tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli

Alba Parietti è la star indiscussa della nuova edizione di "Ballando con le Stelle" condotto da Milly Carlucci su Rai1. Il programma della mitologica Milly nulla può contro la tavola imbandita di sentimenti da Maria la Sanguinaria a C’è posta per Te, ma la Parietti e la blogger nonché giurata Selvaggia Lucarelli se le stanno dando di santa ragione sui social.

Un anno fa Alba Parietti elogiò Selvaggia Lucarelli per la sua schiettezza a Ballando con le Stelle, ma di persona è stata tensione al primo sguardo. Alla fine di ogni performance, i giudizi della Lucarelli sono come un bicchiere di soda caustica, le risposte della Parietti altrettanto piccate. E lo scontro prosegue ormai da giorni. Vero o falso che sia, è senza esclusione di colpi. L’ultimo battibecco è nato per una foto pubblicata da alba Parietti sul suo profilo Instagram.

Gamba alzata della showgirl con veduta frontale sulle pubenda e la scritta: “sabato 25 marzo, picco d’ascolto”. Ora, va bene che ognuno è libero di pubblicare ciò che vuole e che l’Alba nazionale è patrimonio nazionale, ma postare proprio quell’immagine è stato come fare assist al nemico per un gol a porta vuota, come mettere il cacio sui maccheroni, come concedere game, set, match. Troppo perché la Lucarelli non colpisse e affondasse. E infatti sulla sua pagina Facebook ha ripreso la foto: “Ma esattamente con picco d’ascolto abbinato a questa foto Alba cosa voleva dire? Perché se la sua patonza è l’arma definitiva per battere la De Filippi io direi di lasciarla in questa posizione fino al 10 maggio”. Ferale nonostante il post fosse crudo, crudele, ma chiaramente ironico (e a dir il vero pure spiritoso).

Non così l'ha pensata Alba Parietti che ha replicato su FB instillando il dubbio che la giurata parteggiasse per la concorrenza: «Per fortuna Selvaggina non è mia moglie... leonessa da tastiera», per poi richiamarla all'etica professionale e al rispetto dei concorrenti che ogni bravo giudice deve dimostrare di possedere.

La sfida Parietti-Lucarelli è finita qui? Giammai. La controreplica porta la firma del fidanzato della blogger anche se lui precisa di falro in qualità di semplice lettore. Un post volutamente ricco di riferimenti eruditi, e non, che alla fine è risultato più “cattivo” di quello della Lucarelli. Sabato ovviamente nuovo balletto, nuovo voto e nuovo round a Ballando con le stelle che ringrazia per la pubblicità. Per ora la burrasca social è finita con la consegna del Tapiro d’oro di Striscia La Notizia a Alba Parietti. Il suo commento su FB? «Anche ieri la Tigre ha fatto il picco d’ascolto a Striscia… il picco del picco del picco». Vi giuriamo, non è uno scherzo, è tutto vero.