George Michael è morto per cause naturali. Gli esami condotti sul corpo della star, deceduta a Natale all'età di 53 anni, hanno evidenziato che Michael soffriva di cardiomiopatia con miocardite e di steatosi epatica, come ha annunciato Darren Salter, medico legale responsabile della struttura dell'Oxfordshire che ha condotto l'inchiesta. Michael è morto nella sua casa di Goring-on-Thames e inizialmente la polizia della Thames Valley ha defiinito il decesso "non sospetto" senza però individuare la causa. Visto l'esito degli esami, afferma ora Salter, "non c'è bisogno di un'inchiesta o di ulteriori indagini".