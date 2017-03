Isola dei Famosi 2017, Raz Degan svela (per sbaglio) la verità su Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Liti a parte i telespettatori da ormai diverse puntate si interrogano sul rapporto fra la naufraga dell'Isola dei Famosi Eva Grimaldi e l'amica del cuore, Imma Battaglia, l'attivista LGBT ospite per qualche puntata in Honduras e affidata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi alle cure di Raz Degan. È stato proprio lui, il naufrago più "odiato" dal gruppo, a rivelare il segreto della coppia di amiche. Da diverso tempo infatti si vociferava che fra le due ci fosse una storia d'amore, (esattamente da quando su "Chi" erano apparse delle foto che ritraevano in atteggiamenti troppo intimi e teneri). Adesso ad accendere il gossip ci ha il modello israeliano che avrebbe pronunciato alcune frasi inequivocabili durante un discorso con Imma Battaglia: "Il fatto che nella vita reale tu ed Eva siete una coppia e vi amate, lo ammiro" avrebbe detto Raz.

La frase non è sfuggita al popolo del web e secondo molti chiarirebbe finalmente la natura della relazione fra le due. D'altronde anche in puntata (poco dopo la sorpresa dell'arrivo di Imma sull'isola) né la conduttrice, né tantomeno Vladimir Luxuria, opinionista del programma, avevano nascosto un certo interesse riguardo la vita personale di Eva Grimaldi. "So che Imma ti vuole tanto bene – aveva commentato sibillina Luxuria quando Imma Battaglia era apparsa in Honduras – altrimenti non avrebbe accettato di venire qui".

Ma ai telespettatori non è passata inosservata nemmeno quella scenata di gelosia che Eva Grimaldi ha fatto a Imma per Giulia Calcaterra prima della prova della settimana. Giulia si lamenta di rimanere l'unica donna sull'isola, e allora Imma scherza: "Non vado a vedere, resto io con te, così dicono che stiamo insieme". Immediata la replica (sarcastica) della Grimaldi: "Così le spezzo le gambe, farà le prove in carrozzella".