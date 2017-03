La danza di Oney Tapia commuove la giuria di "Ballando con le stelle"

Oney Tapia e Veera Kinnunen commuovono la giuria di "Ballando con le Stelle". L'atleta paralimpico italiano, di origine cubana e cieco per un incidente sul lavoro nel 2011, è uno dei protagonisti dello show di Milly Carlucci. La sua esibizione è sorprendente, danza come se lo avesse sempre fatto e lascia tutti senza parole. Selvaggia Lucarelli piange e a lui la severissima giuria dà tre 10, un 9 e un 8. "Mai visti questi numeri alla seconda puntata, sono colpita" dice la Carlucci.

"Promossa" stavolta anche Giuliana De Sio. Dopo le feroci critiche della scorsa settimana che hanno mandato in crisi (fino alle lacrime) l'attrice, i giudici si dimostrano più clementi e la performance con Maykel Fonts piace, anche se non è pienamente sufficiente. "Devi fare ancora di più" ribadiscono in coro. "E non fare più drammi come quelli che ho visto" chiede la Lucarelli.

Forti dell'esibizione scorsa (e dei voti alti) si cimentano nella samba ma la giuria stavolta non è soddisfatta. Simone Montedoro prima della performance è molto preoccupato (e forse incide anche questo). Troppa tecnica ma poca emozione, i giurati criticano anche i vestiti di scena. La sua ballerina, Alessandra Tripoli, prova a ribattere ma loro le chiedono di impegnarsi di più per farlo migliorare nella danza invece di fare polemiche.

I riflettori della puntata sono però accesi sulla performance della padrona di casa Milly Carlucci che per la prima volta, in dodici edizioni, si butta in pista e diventa ballerina per una notte. Standing ovation della giuria per la presentatrice (anche perché - e lo ammettono ridendo - nessuno di loro vuole perdere il lavoro)

Alla fine arriva anche la tanto attesa esibizione della coppia più chiacchierata del talent show edizione 2017. Antonio Palmese si sbilancia (la clip che racconta le prove non lascia dubbi) ma Samanta Togni non cede. Lui lo ammette chiaramente: "Mi piace, è il mio tipo". La loro esibizione però non fa battere il cuore alla giuria.