Isola dei Famosi 2017, Imma Battaglia prova a fare da paciere ma è guerra aperta contro Raz Degan

Sull'Isola dei Famosi la tensione è alle stelle mentre i caratteri dei naufraghi emergono sempre di più. La guerra esplosa fra i concorrenti contro Raz Degan non accenna a placarsi. Lui si aggiudica, insieme alla pornostar Malena (che arriva seconda), la prova Leader della settimana di fronte a uno sbigottito Giulio Base che mette in dubbio che il percorso sia stato lo stesso per tutti. Ci pensa l'inviato Stefano Bettarini a spegnere la polemica sul nascere: "La prova prevista era uguale per ogni concorrente, identica difficoltà" sentenzia.

Poi mentre aspettano la barca per tornare sull'Isola va in scena la lite fra i due attori. Base senza mezzi termini lo accusa: "Sei un pallone gonfiato", Degan corre avanti e indietro, lo sbeffeggia e gli porge il bicipite mentre lo accusa di non avere carattere, di non schierarsi mai. Non c'è speranza che parlino come due adulti. E una volta tornati alla base le frizioni non si placano: ci si mette anche Giulia Calcaterra che, soddisfatta della lauta pesca in mare insieme alle compagne, provoca Raz invitandolo a cena. Lui nemmeno le rivolge lo sguardo. Alla fine a cena con gli altri naufraghi, invitata da tutto il gruppo, ci va Imma Battaglia, la grande amica di Eva Grimaldi "naufragata" in Honduras per qualche giorno e affidata dalla conduttrice del reality Alessia Marcuzzi alle cure di Raz Degan. Lui non si oppone e lei, una volta a tavola con i naufraghi sempre più agguerriti, prova a fare da paciere. "Quanta energia state sprecando" gli dice. "Siete tutti vittime dello stesso naufragio e dovreste fare gruppo perché la vostra forza è quella". Samantha De Grenet ammette che l'atteggiamento di Giulia è infantile ("Sì, lo provoca ed è dispettosa"). Ma su Raz ormai non si torna indietro.

E la povera Imma sconsolata, che di lotte nella vita ne ha intraprese tante (di lavoro fa la politica ed è la leader del movimento LGBT), non nasconde il dispiacere per non riuscire a rompere fra i naufraghi l'alleanza anti-Degan. Si sfoga anche col diretto interessato, lui la guarda, incredibilmente sorride, e poi le risponde: "Quanto sei bella".