Primi flirt a passo di danza tra le coppie di "Ballando con le stelle 2017"

Feeling e simpatie. Anche a "Ballando con le Stelle 2017" nascono i primi flirt nel cast fra le coppie di concorrenti. C'è già chi mormora che tra Samanta Togni e il suo ballerino Antonio Palmese sarebbe subito scattata una certa simpatia.

L'attore, nel corso dell'ultima puntata del talent show di Milly Carlucci, alla domanda del giornalista Sandro Mayer: "Nelle interviste hai raccontato che ti sei invaghito di Samanta, c'è qualcosa di lei nel tuo libro Nel buio tutto si muove?", ha risposto: "Lei è la parte che si muove. Nel buio tutto si muove. Il buio sono io". La stessa Samanta, neo fidanzata del calciatore Christian Panucci, a chi le chiedeva: "Ti piace lui?" non solo non ha smentito ma ha dichiarato: "È un bravo allievo". Nel 2009 la ballerina aveva come "alunno" l'ex calciatore Stefano Bettarini e, anche allora, la danza era stata galeotta: tra la bella e brava ballerina e l'ex marito di Simona Ventura, oggi inviato sull'Isola dei Famosi, era nata infatti una storia.

Poi c'è anche chi parla di feeling tra Kseniya Belousova e Fabio Basile. Il judoka ospite da Bruno Vespa a "Porta a Porta", durante la presentazione del cast, ha chiesto alla modella svizzero-russa se le piacessero gli uomini italiani. Lei ha sorriso ed ha risposto di sì, quindi lo sguardo compiaciuto. Lo sportivo però è fidanzato con Sofia Petitto, campionessa di judo femminile mentre la bella top model è legata al calciatore italo nigeriano, Ugo Ukah.

Non è la prima volta che le coppie di ballo del talent show della Carlucci alla fine poi facciano coppia anche nella vita. Indimenticabile l'edizione 2005 durante la quale scoppiò l'amore fra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, promessi sposi da ormai due anni. E ancora tutti ricordano l'edizione 2006 quando a suon di sensuali passi a due sbocciò l'amore fra il nuotatore Massimiliano Rosolino e la ballerina Natalia Titova (passata dallo show di Milly ad "Amici" di Maria De Filippi). Oggi la coppia ha due figlie.