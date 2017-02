Isola dei famosi 2017, in nomination Simone Susinna, Giulia Calcaterra e Moreno

Carramba che sorpresa all'Isola dei famosi! Massimo Ceccherini torna dall'Honduras e crea il panico in studio baciando e abbracciando tutti. Ma il colpo di scena vero arriva dalla compagna Elena che si presenta con una rosa rossa in bocca e due biglietti per l'Honduras. Andranno proprio lì a sposarsi. I testimoni? Ceccherini ci scherza sopra e annuncia: "Saranno Moreno e Raz Degan". A causa di un pettegolezzo di Moreno (aveva raccontato a Massimo che Raz aveva parlato male della sua compagna), il comico toscano aveva deciso di abbandonare il reality.

Tra polemiche e contestazioni, la prova leader la vince Raz Degan che, quindi, si salva dalle nomination. La sua immunità crea scompiglio tra i naufraghi che, in gran parte, avevano deciso di nominarlo per uscire dal gioco.

Le nomination. Samantha de Grenet nomina Moreno. Il rapper vota Simone Susinna, perché Malena l'ha scartato e ha scelto proprio il modello. Simone Susinna vota Nancy. Nancy Coppola decide che vuole far uscire Simone. Giulia Calcaterra vota Susinna. Malena nomina Simone "perché sono due settimane che gli sto dietro..." Eva Grimaldi vuole far uscire dal gioco Susinna. Giulio Base vota Simone.

Arriva Imma Battaglia. L'amica del cuore di Eva Grimaldi entra nel gioco e resterà sull'Isola, sotto la protezione di Raz Degan che si occuperà di lei e la farà dormire nella sua "casa".

Fine di un amore? Dario, il fidanzato di Giulia Caltaterra ha deciso di lasciarla a distanza. Lei gli manda un messaggio: "Dario mi manca da morire, su questa isola ho trovato una persona che è un mio coetaneo con la quale io vivo molti momenti su questa isola ma solo di amicizia. Tra di noi non c'è e non ci sarà mai niente". Giulia non crede che lui possa averlo lasciato senza un chiarimento. E conclude: "Ciao Dario, ti amo".

Simone, Nancy e Moreno sono i nominati. Raz deve scegliere tra Nancy e Moreno, che hanno un voto per uno, chi mandare in nomination. E Raz, come previsto, sceglie di lasciare in nomination Moreno. Degan deve poi decidere un altro da nominare e sceglie Giulia. Quindi i nominati di questa settimana sono Simone, Moreno e Giulia.