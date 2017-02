Isola dei famosi 2017, tra Degan e Barale è ancora amore. Paola parte per l'Honduras

All'isola dei famosi, va in scena l'amore tra Raz Degan e Paola Barale, fidanzati per tredici anni e ancora legatissimi. Lui la chiama "amore" e "bionda", lei si scioglie davanti a lui e sbotta "Ma quanto sei bono!" Si vede e non fa fatica a dirlo: è ancora innamorata da lui e lo amerà per sempre. Alessia Marcuzzi, vuole vestire a tutti i costi i panni del Cupido e lancia la proposta. "Paola devi andare anche tu sull'Isola a trovare Raz, sarebbe una sorpresa bellissima". La Barale si schernisce, dice che lei davanti alle telecamere non sa stare, che le viene l'ansia. Però lascia una porta aperta. Chissà che la prossima settimana gli ex fidanzati non si ritrovino tutti e due in Honduras sulla stessa isola. E, magari, l'occasione farà l'uomo ladro.