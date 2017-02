Isola dei Famosi 2017, Moreno nei guai: mollato da Malena e a rischio eliminazione

Moreno, mollato dalla pornostar Malena, litiga con tutti e adesso sarebbe anche a rischio squalificazione; Raz Degan, sempre più solo, è ormai l'idolo indiscusso sui social e, alla fine, ci si mette pure l'inviato Stefano Bettarini che, nervoso, perde la calma contro il regista israeliano. Sull'Isola dei Famosi 2017 tutti gli equilibri sembrano essere saltati e in Honduras regna il caos.

Moreno contro tutti

Dopo il giallo sulle offese che Raz Degan avrebbe rivolto alla moglie di Massimo Ceccherini (che amareggiato ha abbandonato il reality) Moreno non è più ben visto dai suoi compagni d'avventura (è stato lui a "spifferare" tutto). A distanza di una settimana Giulia Calcaterra ha iniziato a mettere in discussione le parole del rapper. Secondo l'ex velina avrebbe raccontato a Ceccherini una bugia con il solo obiettivo di mandarlo via prima del previsto. Per questo sui social molti chiedono di visionare il video in cui il regista israeliano avrebbe insultato la moglie del comico toscano e per questo girano anche voci sulla possibile espulsione qualora non ci fosse una prova a sostegno di quello che ha raccontato. Anche con Malena le cose non vanno più bene, la pornostar sembra aver perso fiducia, mentre per Samantha De Grenet sarebbe la "vittima sacrificale" per la nomination e per competere con Raz Degan.

Il rapper mollato da Malena

Così per concludere in bellezza la settimana il rapper è stato anche mollato da Malena. La pornostar si è arrabbiata mentre i naufraghi provavano una canzoncina per la diretta di martedì. L'attrice si è innervosita, ha alzato la voce, lui ha provato a giustificarsi dicendo che certi gesti non può farli ma i motivi del litigio sulla coreografia sanno tanto di scusa...

Anche l'inviato Bettarini sbotta Raz

Intanto l'ex di Paola Barale è sempre più solo ma il ruolo di eremita piace al web e sui social tutti fanno il tifo per il volto sexy della famosa pubblicità dell'amaro Jägermeister. Il comportamento di Raz Degan, però, manda su tutte le furie anche l'inviato Stefano Bettarini, già nervoso (pare) per la "rottura" (inaspettata e improvvisa) con l'ex naufraga Dayane Mello. L'israeliano non partecipa all'ultima prova ricompensa e quando Spy-Betta se ne accorge riferisce tutto alla produzione chiedendo di prendere provvedimenti.