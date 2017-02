Isola dei Famosi 2017: Malena e Moreno sempre più lontani, Raz Degan per il web è il vincitore

Sono lontani i tempi in cui amoreggiavano. Malena e Moreno sembrano sempre più lontani. Da quando sono tornati sulla stessa isola, tra il rapper e la pornostar sembra essere finito l'idillo. Sarà che la fame sull'Isola dei famosi fa passare qualsiasi istinto e, invece, fa salire il nervosismo. Sarà che ora le quotazioni di Simone Susinna stanno salendo, fatto sta che Malena si è scagliata contro Moreno. Un litigio nato dal nulla, mentre i naufraghi stavano provando una canzoncina per la prossima diretta di martedì prossimo (ma loro non lo sanno, pensano di andare in Tv lunedì). La pugliese ha alzato la voce con Moreno che, al contrario, balbettava. Il tutto perché il rapper non era d'accordo sulla coreografia da fare mentre cantavano. "Ognuno di noi ha un ruolo - è sbottata Malena - Per quello che faccio io (la pornostar ndr) allora cosa faccio, vi chiedo di fare tutte le posizioni del kamasutra?". Silenzio. Moreno cerca di farfugliare qualcosa, ma poi si mette la coda tra le gambe.

Il più amato. Intanto Raz Degan continua a fare l'eremita. Sta lontano dal gruppo e, nonostante, Nancy, Malena e Samantha cerchino di riavvicinarlo, l'attore israeliano non vuole saperne. E fuori dall'Isola è diventato il nuovo beniamino del web. E' lui il vincitore per gli utenti social. Al televoto sicuramente riuscirebbe a far fuori gli altri naufraghi. E loro lo sanno.