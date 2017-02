Isola dei famosi 2017, Malena-Moreno-Simone: il triangolo è servito

Simone Susinna con la testa appoggiata sulle gambe di Malena. Lì vicino Moreno. E il triangolo è servito. Sull'Isola dei famosi la pornostar pugliese si divide tra i due naufraghi che sembrano subire il suo fascino. Accarezza i capelli del bel modello siciliano, sotto gli occhi del rapper che non pare più di tanto turbato. La sensazione è che Malena, come già anticipato prima dell'inizio del reality, sia arrivata al limite. E che l'astinenza alla quale è costretta da quando è sull'Isola, non sia più tollerabile. Perciò, il primo che ci casca, andrà bene. Perché, "farò sesso anche sull'Isola", aveva annunciato. E il momento sembrerebbe arrivato. Ogni sera, sotto i piumoni, è buona. Che sia Moreno o Simone non si sa. Occorrerà attendere domani mattina per sapere chi è il prescelto.

Intanto, però, Moreno deve fare i conti con Nancy Coppola, molto vicina a Malena. La cantante neomelodica sta iniziando a mettere contro il rapper non solo la pornostar ma anche gli altri naufraghi: Samantha de Grenet ed Eva Grimaldi, prima di tutto. Il rapper l'avrebbe offesa, dicendole che canta solo ai matrimoni e che i suoi dati sui suoi seguaci sarebbero taroccaci. E la cantante napoletana ora ha iniziato la sua battaglia contro Moreno. Malena inizia a vacillare. Samantha, invece, di fronte alle accuse (Nancy ricorda che Ceccherini se n'è andato perché Moreno ha accusato Raz Degan d'aver parlato male della moglie del comico) dice che vuole sapere se sono solo voci o se è vero che Moreno si è inventato tutto.

Raz in isolamento. Se ne sta da solo, pesca da solo, mangia da solo. Accetta da mangiare solo da Malena, Samantha, Eva e Nancy. Ed è guerra aperta con Giulia Calcaterra dalla quale non accetta cibo. Degan sta continuando a tenersi lontano dal gruppo ma questo isolamento non potrà durare a lungo. La produzione ha già detto che l'attore israeliano deve partecipare alla vita comune e alle prove, altrimenti saranno penalizzati tutti.