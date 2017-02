Isola dei famosi, in Honduras scoppia la guerra. Raz Degan contro tutti

Sull'Isola dei Famosi anche un comune telo può far salire la tensione alle stelle. Volano gli insulti, qualche spinta di troppo e per un attimo si sfiora la rissa tra Raz Degan, Moreno e Simone Susinna. Gli ultimi due "rivali" in amore per Malena si alleano nella guerra contro l'attore israeliano che pare non riuscire proprio a integrasi con il gruppo di naufraghi.

Tutto comincia dopo le nomination che mandano al televoto Massimo Ceccherini contro Raz Degan, prima che il comico decida di abbandonare spontaneamente l'isola. L'atmosfera in Honduras si surriscalda. Raz, deluso di essere finito ancora una volta in nomination si estranea dal gruppo ma prima di allontanarsi dai suoi compagni di gioco, grida tutta la sua rabbia: "Io mi ritiro in modo ufficiale da questo gruppo, quello è il mio accampamento rispettatemi e lasciatemi stare. Siete un gruppo di disgraziati, non tutti sono così, voglio andare e fare la mia isola. È un gioco, voi fate il vostro gioco e io faccio il mio". Poi si allontana ma Simone Susinna lo insegue per riprendersi l'unico telo messo loro a disposizione dalla produzione del reality e che Degan ha deciso di portarsi via. Il modello prova a convincerlo con le buone: "Il telo è del gruppo, non è tuo, non è che visto che lo prendi tu è tuo". Lui però si rifiuta e, a quel punto, arriva Moreno a fare giustizia

Sull'#Isola anche un comune telo può far salire la tensione alle stelle: ecco cosa è successo https://t.co/SNTNzaubZ8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 22 febbraio 2017

L'ex Paola Barale lo difende sui social

Ma Raz non è davvero solo contro tutti. A prendere le sue difese perché continuamente al centro di discussioni con i suoi compagni d'avventura, ci pensano prima il pubblico da casa (il modello finito in nomination anche lo scorso 20 febbraio vince il confronto con il rivale e manda a casa Giacomo Urtis) e l'ex compagna Paola Barale con cui ha avuto una lunga storia d'amore e che, anche prima della partenza, gli aveva dedicato parole d'incoraggiamento. La showgirl riscende di nuovo in campo per lui e su Instagram pubblica un altro post