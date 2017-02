Montalbano fa slittare l'Isola dei famosi

L'Isola dei famosi nulla può contro Montalbano. La fiction più amata dagli italiani avrebbe costretto, infatti, Canale 5 a far slittare le prossime due puntate del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Sembra quasi certo, infatti, che per evitare lo scontro diretto di lunedì 27 febbraio e di lunedì 6 marzo, serate in cui è prevista la messa in onda su Raiuno delle due puntate "un covo di vipere" e "Come voleva la prassi", la diretta con i naufraghi in Honduras slitti ai due martedì successivi (28 febbraio e 7 marzo). La serie tv tratta dai libri di Andrea Camilleri riscuote infatti un grande successo da anni. E Luca Zingaretti, nei panni del commissario Montalbano, è amatissimo. Il cambio di programmazione sembrerebbe già certo. Canale 5, per il 27 febbraio, avrebbe già annunciato la messa in onda del film "Il diavolo veste Prada".