Isola dei famosi 2017, tra Malena e Moreno spunta Simone Susinna

Tra Malena e Moreno spunta Simone Susinna. Potrebbe essere già al capolinea la love story tra la pornostar e il rapper ora naufraghi sull'Isola dei famosi. Divisi per tutta la settimana, mentre Moreno era sull'Isola del fuoco con solo naufraghi maschi, Malena, dopo essersi lamentata della troppa gelosia di Moreno, ha rivolto le sue attenzioni su Simone. Il bel modello, da parte sua, dimenticata Giulia Calcaterra, ha iniziato a fare moine a Malena. Che non aspettava altro. “Simone dice che non vede l'ora di essere dominato... Sono una che ama i ragazzi così timidi perché mi piace giocarci.. Mi lancia la pietra e mi nasconde la mano si dice. Bisogna vedere se è un bello che balla o un bello che non balla”, ha detto la pornostar appoggiata da Nancy Coppola, Eva Grimaldi e Samantha de Grenet.

Poi, la notte scorsa, Simone e Malena hanno dormito insieme. E, sotto il piumone, si sono visti strani movimenti. E' molto probabile che tra i due sia scoppiata la passione. Simone, comunque, appena sveglio ha detto di non voler creare tensioni con Moreno, a suo dire fidanzato di Malena. Ma la sexy star pugliese, contrariata: “Dopo venti giorni di completa astinenza, dormire accanto a Simone non è certamente un’impresa facile… in questo caso diciamo i peccatori ma non il peccato”. C'è da immaginare che Moreno, una volta viste le immagini dei due sotto il piumone, si arrabbierà sicuramente.