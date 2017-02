Isola dei famosi, dopo il sesso Moreno e Malena in crisi: lui è geloso

Incredibile ma vero: Moreno è geloso di Malena. Dopo i baci focosi e, pare, anche il sesso, la pornostar pugliese si sfoga con le altre naufraghe e spiega a Eva Grimaldi e Nancy Coppola di non sentire troppo la mancanza del rapper (che questa settimana è su un'altra isola con Raz Degan, Massimo Ceccherini e Giacomo Urtis). "Vedo già che è molto geloso, per esempio quando parlo del mio lavoro e degli spettacoli che faccio nei locali - ha detto Malena nelle ultime ore - Fuori dall'Isola una persona così attaccata, vicino a me, resiste dieci minuti. Amo avere i miei spazi, non mi piacciono i rapporti ossessivi". D'altronde, con un lavoro come il suo, come fa ad avere accanto un uomo geloso? E la naufraga lo ammette: "Con il lavoro che faccio capisco che sia difficile trovare una persona, proprio per questo al momento non la cerco. Perché poi vivi anche diversamente il tuo lavoro... poi quando arriverà la persona giusta si vedrà! Non c'è fretta". Chissà se Moreno se ne farà una ragione e se, appena si incontreranno di nuovo, lunedì sera in puntata, scoccherà di nuovo la scintilla della passione, oppure i due piccioncini litigheranno. Moreno, comunque, sembra molto più legato a Malena che non viceversa.