Leonardo Da Vinci Experience, apre a Roma il museo sul Genio universale

Da La Gioconda a L'Ultima Cena: un museo unico al mondo con capolavori riconosciuti realizzati a grandezza naturale e lavorati con materiali e procedure tipiche delle botteghe rinascimentali. Il mondo di Leonardo Da Vinci versione 1.0. Un percorso coinvolgente tra macchine ingegnose, codici e manoscritti e, per la prima volta al mondo, l'opportunità di ammirare dal vivo, riunito in un'unica galleria, il meglio della produzione pittorica del Genio Universale. È stata inaugurata oggi a Roma "Leonardo Da Vinci Experience", nuova mostra permanente dedicata a Leonardo Da Vinci. Un itinerario multimediale di oltre 500 metri quadrati diviso in 5 aree tematiche, con una collezione di 50 macchine inedite e 23 dei suoi dipinti più celebri. Conferenza stampa-evento al civico 19 di via della Conciliazione, a due passi dal Vaticano, a cui hanno preso parte, tra gli altri, Sandro Barbagallo, storico dell'arte e responsabile delle Collezioni Storiche dei Musei Vaticani, e Roberto Giacobbo, autore e conduttore della trasmissione tv "Voyager".