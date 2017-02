Robbie Williams torna con i Take That

Robbie Williams ha detto sì alla reunion con i Take That, anche se, al momento, solo per una serata. In attesa di vedere se il cantante si unirà al prossimo tour del suo ex gruppo, Robbie, con una dichiarazione, ha affermato che canterà con Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald il prossimo 25 febbraio in occasione dell'ultima puntata del talent televisivo britannico «Let It Shine». Williams, oltre a cantare uno dei maggiori successi dei TT, il cui titolo sarà tenuto segreto fino all'ultimo, sarà giudice onorario - come riporta il «Daily Mail» - sedendosi tra Gary Barlow, Dannii Minogue e Martin Kemp. «Non vedo l'ora di tornare con Gary, Mark ed Howard a Let it shine e sono elettrizzato d'essere guest judge per questa finale davvero speciale», ha riferito Robbie. Il talent sta selezionando cantanti per un futuro musical basato sui brani dei Take That. «Let It Shine» va in onda su BBC dallo scorso 7 gennaio e prende nome dal singolo «Shine» che i TT pubblicarono nel 2007.