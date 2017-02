L'omaggio a Totti di Ilary Blasi: si veste da piccione alle Iene

E Ilary si presenta in Tv vestita da piccione. Dopo l'exploit di Francesco Totti sul palco di Sanremo che ha svelato il titolo della sua canzone preferita "Il piccione" di Povia, la Blasi ha deciso di rendergli omaggio travestendosi proprio da pennuto. Dopo la performance del Pupone all'Ariston si erano scatenate le ire dei laziali che avevano pensato a un riferimento ironico di Totti all'Aquila biancoceleste. Era dovuta intervenire la stessa Ilary a spiegare che, in verità, suo marito non aveva intenzione di prendere in giro nessuno. "Francesco Totti ci tiene a fare sapere e a sottolineare che quando ha fatto la battuta sul piccione non si riferiva alla Lazio, ma davvero alla canzone di Povia che vinse l'anno in cui c'era Ilary Blasi al Festival di Sanremo. Ci teneva a dirlo perché si sono lamentati i tifosi laziali", aveva detto Maria De Filippi dopo l'esibizione. Circostanza confermata dalla Blasi in un'intervista pochi giorni fa. E per non smettere di scherzare e divertirsi il travestimento, tra l'altro in pieno Carnevale, la moglie del Pupone s'è messa le piume. Più piccione di così....