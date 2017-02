Isola dei famosi 2017, Raz Degan e Samanta de Grenet separati litigano con tutti

Hanno deciso di dividerli e loro litigano con tutti. Raz Degan e Samantha de Grenet, naufraghi dell'Isola dei famosi 2017 dopo l'ultima puntata del reality di Canale 5 non sono più sulla stessa Isola. Lui con gli uomini non-evoluti sull'Isola del fuoco, lei con le donne (più Giulio Base e Simone Susinna) sull'Isola degli evoluti. Lontani, l'attore israeliano e la showgirl romana, sono molto nervosi. Samantha si è svegliata di pessimo umore perché gli insetti le danno il tormento e non riesce a trovare l'intesa con i compagni. Si lamenta ed è tesissima. Raz, che è tornato di umore nero dopo la diretta durante la quale aveva già iniziato a litigare, ha aveto una discussione pesante con Massimo Ceccherini che poi, a sua volta, non smette più di litigare con il rapper Moreno (accusato di non prendere posizione contro Degan). Insomma, la settimana è lunga e il malumore, soprattutto tra gli uomini, monta. "Senza donne è triste", si lamenta Ceccherini. Degan non risponde ma si capisce che Samantha le manca. Le loro chiacchierate, il sonno insieme, lei che lo placava quando partiva in quarta contro gli altri naufraghi con lo aiutavano col fuoco e con la pesca. Samantha, dal canto suo, aveva trovato un equilibro a fianco del naufrago con gli occhi di ghiaccio e la bandana.

Intanto Dayane Mello, tornata a casa dopo i baci hot con l'inviato Stefano Bettarini, ha letto i tweet più cattivi contro di lei.

Chissà se il lato B più bello dell'Isola tornerà in Honduras prima della fine del reality per incontrare il "suo" Bettarini con quale pare sia in contatto costante. Stefano, che in trasmissione le ha fatto recapitare un mazzo di fiori, non si sbilancia più, almeno a parole, dopo la brutta figura durante il Grande Fratello Vip. Se son rose...