Harrison Ford sbaglia l'atterraggio e rischia la collisione con un aereo di linea

L'attore Harrison Ford è rimasto coinvolto in un nuovo incidente aereo, potenzialmente serio. Secondo i media americani, durante la fase di atterraggio nell'aeroporto John Wayne, nella Orange County, in California, ha rischiato una collisione con un aereo passeggeri dell'American Airlines, con a bordo 110 persone più 6 membri dell'equipaggio. L'attore, che è un pilota esperto appassionato di aerei d'epoca, è atterrato su una pista di rullaggio anziché di atterraggio, violando involontariamente le norme della Federal Aviation Administration che ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, secondo la Nbc. L'aereo passeggeri è poi riuscito a decollare senza problemi, diretto a Dallas, in Texas. L'attore 74enne era già rimasto coinvolto incidente nel 2015 quando il piccolo velivolo vintage che pilotava si è schiantato. Nel 1999 era già caduto con un elicottero.