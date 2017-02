Bacio hot sull'Isola dei Famosi, è amore tra Stefano Bettarini e Dayane Mello

Scoppia la passione sull'Isola dei Famosi. È amore tra l'ormai ex naufraga e l'inviato del reality di Canale 5: il settimanale Chi pubblica in esclusiva lo scoop clamoroso: il bacio tra Dayane Mello e Stefano Bettarini. La modella brasiliana, che è stata la prima concorrente eliminata dall'isola, appena esclusa dal gioco è corsa tra le braccia dell'ex calciatore, poi è scattato il bacio lungo e appassionato. Del resto Dayane Mello non aveva mai nascosto il debole per l'ex marito di Simona Ventura: prima di partire alla domanda: "Chi ti piace tra i tuoi colleghi naufraghi?" aveva risposto chiaramente: "L'inviato si può corteggiare?". Ed ecco finalmente la dimostrazione della sua sincerità. È la prima volta nella storia di un reality che una concorrente e l'inviato si innamorano.

Samantha de Grenet flirta con Raz Degan Lui bello e tenebroso contro tutti, lei dolce e provocante non lo molla un attimo e lo difende. Samantha e Raz sono sempre più vicini: trascorrono molto tempo insieme lontano dal gruppo, chiacchierano e dormono nello stesso "letto". Il feeling fra l'attore e la showgirl è chiaro.

Eva Grimaldi ammira le parte intime di Moreno "Ma che hai dentro il costume? Me pari Rocco...". La Grimaldi scherza con il rapper ma Moreno non coglie, ha occhi solo per la sua Malena. Tra il cantante e la pornostar infatti da giorni si è creato un legame speciale. Le coppie sull'Isola sembrano ormai ben definite...