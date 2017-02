Sanremo 2017, picco di ascolti con Totti sul palco

E' stato del 46,6% lo share della seconda serata del Festival di Sanremo 2017, gli spettatori sono stati poco meno di 10 milioni e 400mila (10.367.000). Il picco di ascolti è stato registrato quando Francesco Totti è salito sul palco dell'Ariston. Rispetto a martedì c'è stata una flessione, che peraltro era stata già messa in preventivo dal direttore di Rai1 Andrea Fabiano, stante anche la concomitanza della serata con le partite del campionato di serie A di calcio. La flessione è stata del 3,8% di share e di un milione 7mila spettatori. Ma il raffronto più appropriato è con la seconda serata di un anno fa: scorso anno la media share della seconda serata era stata pari al 49,91%, e quindi si registra un calo del 2,50%, mentre la media spettatori era stata pari a 10 milioni 748mila, e dunque con quest'anno un calo di 381mila.

Dal 2005 a oggi, solo due dati di una seconda serata del festival sono stati superiori a ieri: quello di Conti dello scorso anno (sia in termini di share che in termini di telespettatori) e quello di Fabio Fazio del 2013 (ma solo in termini di telespettatori, perché lo share fu inferiore, ovvero del 42,89%). La prima parte della trasmissione di ieri è stata seguita da 11.708.000 telespettatori con il 46,04% di share e la seconda 5.826.000 telespettarori con il 50,61%. Lo scorso anno, nella seconda serata del Conti Bis, l'ascolto fu di 12.390.000 telespettatori con il 49,19% di share nella prima parte e di 6.367.000 con il 54.03% di share nella seconda parte.