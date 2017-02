Isola dei famosi, bufera su Marcaccini e insulti alla ex fidanzata. Lei ribatte: "Non mi serve pubblicità"

Il modello Andrea Marcaccini, è uscito dall'Isola dei famosi. Cacciato perché denunciato per stalking e violenza dalla ex fidanzata. Alessia Marcuzzi ha comunicato la scelta della produzione perché il naufrago non aveva informato nessuno della situazione. E a poche ore dalla chiusura della puntata del reality Daniela Cosio alias Daniela De Jesus, insultata sui social network e accusata di usare Marcaccini solo per farsi pubblicità risponde con un post su Instagram.

"Andrea Marcaccini è un perfetto sconosciuto. Quando sono stata contattata dal settimanale "Chi" per l'intervista mi sono sentita in dovere di accettare per testimoniare il mio impegno di donna contro la violenza. Tutti i messaggi di minaccia saranno inviati alle autorità di Polizia competenti tramite il mio Avvocato".