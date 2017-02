Celentano: "Ecco la verità sul mio show con Mina. Cancellato? Non è come dice Rai1"

«Caro Andrea Fabiano di Rai 1, non mi piace per niente il modo di come è stata divulgata alla stampa la verità sulla messa in onda delle due serate dedicate a "Mina-Celentano" previste in primavera». Esordisce così sul suo blog Adriano Celentano, indirizzandosi direttamente al direttore della prima rete Rai per dire la propria verità sulla vicenda delle due serate saltate. «Le cose sono andate semplicemente così e tu lo sai - spiega Celentano - la settimana scorsa dissi a Claudia di fare due telefonate: la prima alla Rai e subito dopo a Mina o a Massimiliano Pani per metterli al corrente di quanto avevo deciso. E quindi spiegare a entrambi le ragioni del mio ripensamento dovuto esclusivamente a una forma di rispetto nei riguardi del pubblico. E lei, così fece».

«Dopo lo speciale andato in onda lo scorso 12 dicembre, pur premiato da un inaspettato 20% di share, mettere in piedi altri due spettacoli live dove né io, né Mina saremmo fisicamente presenti, mi sembrava di forzare la mano - prosegue Celentano - nonostante questa volta l'assenza delle "Migliori" sarebbe stata compensata da grossi nomi dello spettacolo non solo italiani ma anche stranieri, che per quanto grossi, a mio parere, si sarebbero trovati alle prese con un titolo sbagliato come "Mina-Celentano"».

«Senza contare poi la marea di spot che avrebbe preceduto "l'arrogante spettacolo" di chi non c'è. Questa è la verità dei fatti. Certo, mi rendo conto che rifiutare due prime serate su Rai 1 con tutto l'apporto pubblicitario che ne conseguirebbe a beneficio del disco, per qualcuno è uno scandalo. Ma il disco si sa, arriva sempre dopo la "verità"», conclude Celentano.