Isola dei Famosi, eliminata Dayane Mello. Marcaccini cacciato

La nuova puntata dell'Isola dei Famosi si apre con la coppia rubata a bulli e pupe: Luxuria-gangster, Alessia Marcuzzi col cinturone, scarpe dorate e abito fazzoletto anni Ottanta. Per la conduttrice il sole è tornato sull'isola ma il sereno è destinato a durare poco, una nuova "tempesta" sta per abbattersi sui naufraghi in Honduras.

Andrea Marcaccini viene cacciato dal reality. Dopo la denuncia dell'ex fidanzata che accusa il modello di stalking e violenze è fuori dal gioco e viene squalificato. "Tu lo sapevi - dice la Marcuzzi - e non ci hai detto nulla. Per partecipare hai firmato un contratto negando di avere procedimenti penali a tuo carico. Hai violato il regolamento" sottolinea la conduttrice senza mezzi termini. Scoppia la protesta fra i naufraghi che non possono nemmeno salutarlo. Raz si arrabbia. Ma la produzione è irremovibile. E Luxuria redarguisce il pubblico che aveva applaudito quando il modello, preso da parte dalla Marcuzzi, aveva provato giustificarsi prendendosela con l'ex. "L'ha fatto adesso per avere notorietà" aveva dichiarato "meritandosi" gli applausi dallo studio. "Non spetta a noi giudicare - ha sottolineato l'opinionista dell'Isola - Adesso speriamo solo che la verità venga a galla".

L'ora della verità scocca anche sull'isola. Tocca alle "ex" amiche Samantha De Grenet-Nathalie Caldonazzo affrontare il caso nomination. Per tutta la settimana la De Grenet, imbeccata da Dayane Mello finita al televoto con la showgirl, ha creduto che l'amica di cene e serate insieme l'avesse tradita nominandola. Ha anche pianto per il dispiacere. Poi il filmato-verità che la Marcuzzi manda in onda inchioda la Mello e riporta un po' di pace.

Arriva il momento delle lacrime per le naufraghe finite al televoto. Per la showgirl Samantha De Grenet c'è il videomessaggio del figlio Brando. Per la bella modella Dayane Mello quello del fratello, l'uomo che l'ha cresciuta durante un'infanzia povera e triste. Una storia come tante che si consumano in Brasile dove la top model è nata ed ha vissuto, uno spaccato di vita vera che intenerisce anche la conduttrice. Ma alla fine tra le due "regine" tocca a Dayane abbandonare il reality.