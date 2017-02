Giallo sull'Isola dei famosi: sbarcano Ornella Muti e la figlia. Ma Naike smentisce

Naike Rivelli agguerrita su Instagram in difesa della mamma, Ornella Muti. In un post di fuoco apparso sul social accanto a una foto in cui si mostra senza veli, l'attrice e modella va all'attacco: «Toccatemi tutto tranne la mia famiglia e mia madre. Cosa è il vero trash?... Io che mi faccio gli stracavoli miei?... O giornali "autorevolI" che divulgano, con tanto di dettagli fasulli e insulti, false notizie date per confermate.. Ragazzi ma in che Paese viviamo... Mia madre lavora da quando ha 12 anni. È una super star internazionale. Una mamma nonna donna lavoratrice attrice artista esemplare. Non si ferma mai ed è un esempio di donna per tutte le donne».

Naike Rivelli e la madre dovrebbero partecipano, al posto di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile, a partire dalla seconda puntata, all'Isola dei Famosi, dove non saranno concorrenti ma accoglieranno i naufraghi dando loro lezioni di yoga e consigli di cucina vegana. Con Naike Rivelli, c'è da scommetterci, se ne vedranno delle belle, se si considerano i suoi post e video su Instagram, in cui appare spesso e volentieri, è il caso di dirlo, come mamma l'ha fatta. «Speculare mediaticamente su di lei come se fosse una velina - si sfoga - lo trovo oltre il solito cattivo gusto italiano. Si parla di trash in tv... Siamo er Paese d'er Monnezza ragà.. siamo quelli che scendono a Venezia con la vagina di fuori, il Paese della calippocrazia, di un governo neanche eletto dal popolo. Un Paese dove un giorno un opinionista sta in tv e il giorno dopo rischia la galera. Dove lavora chi appare tra le intercettazioni, tra raccomandazioni e mafia politica. Con risultati artistici che fanno arrossire imbarazzati il resto del mondo».

Naike, tra le tante foto postate su Instagram, ne pubblica una con la mamma in aeroporto pronte a partire per Mosca a dimostrazione che hanno altro da fare piuttosto che partecipare all'Isola. Il giallo della presenza sull'Isola dei famosi di mamma e figlia continua. Almeno fino a domani sera quando, durante la puntata del reality di Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi, vedremo se la coppia sbarcherà sull'Isola.