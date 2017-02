Isola dei famosi, Raz Degan bacia tutte

Raz Degan non solo sex symbol dell'Isola dei famosi ma anche uomo pieno di attenzioni nei confronti delle altre naufraghe. Alla fine della prova leader, ieri, l'attore israeliano ha regalato le due banane, ricevute come premio, alle due nominate Samantha de Grenet e Dayane Mello (che non hanno partecipato alla prova e quindi non hanno avuto diritto alla ricompensa) grandi baci e abbracci e ringraziamenti. Raz, rimasto digiuno, dice che "conosce i suoi limiti" e quindi può anche non mangiare. Le naufraghe apprezzano, i naufraghi un po' meno. Massimo Ceccherini, scherzano dice che da un momento all'altro si aspetta che Degan diventi un serial killer. Lui, tra una meditazione e l'altra, non sta fermo un attimo. La sua missione è riuscire ad accendere il fuoco.