Bettarini attaccato dai mosquitos, l'inviato dell'Isola finisce in ospedale

Un vero incubo quello vissuto da Stefano Bettarini. L'inviato sull'Isola dei Famosi attaccato dai terribili mosquitos (gli insetti locali) è finito in ospedale per un'infezione. Nulla di grave, Bettarini si è ripreso subito ed è tornato operativo sulla spiaggia di Cayo Cochinos ma la paura dei fan del reality è stata tanta. "L'inviato dell'Isola dei Famosi è stato costretto a un ricovero lampo per colpa di un'infezione causata dalle punture dei mosquitos - ha fatto sapere Alberto Dandolo per il settimanale Oggi - Al suo capezzale è accorsa la sorella Simona, che sarà la sua assistente per tutta la durata del reality".

Certo è che l'avventura come inviato fra i naufraghi dell'Honduras per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip non è iniziata nel migliore dei modi: prima travolto dalle polemiche, adesso attaccato dagli insetti. Poche ore prima del ko Bettarini aveva postato un video sul profilo Instagram della conduttrice Alessia Marcuzzi. L'inviato era pronto a svelare tutti i segreti dell'Isola con l'hashtag #spybetta... Evidentemente poi qualcosa è andato storto ma il video è diventato comunque virale.