Isola dei famosi, tutti contro Samantha de Grenet: "Insopportabile". Tra Degan e Mello sarà amore?

Tutti contro Samantha de Grenet. Si lamenta troppo ed è "insopportabile". A pochi giorni dall'inizio del reality di Canale 5 l'Isola dei famosi, la naufraga romana continua ad essere insofferente ai disagi e gli altri concorrenti non la sopportano già più. L'atteggiamento di Samantha potrebbe costarle caro dal momento che è in nomination con Dayane Mello e quindi rischia l'esclusione lunedì prossimo. Intanto anche la Mello non brilla per simpatia ma un avvicinamento con il bel Raz Degan la potrebbe salvare dall'uscita dal gioco.