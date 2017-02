Fiori e golosità alla prima de "La classe non è acqua" con Gravina

Classe ed eleganza per una serata speciale. Al Teatro Prati, in via degli Scipioni 98, a Roma, omaggi floreali e raffinate golosità saranno donate al pubblico in occasione del debutto di Fabio Gravina nel nuovo spettacolo "La classe non è acqua", un testo di Nino Marino che accende i riflettori sulle vicende di una coppia, ma soprattutto di un marito che per riconquistare la moglie dovrà necessariamente agire con ingegno ed appunto con charme. “Ogni sera dietro una tenda nasce una storia di vita che diventa teatro”. E’ in queste poche parole che Fabio Gravina, direttore artistico del Teatro Prati, racchiude il senso dell’arte teatrale che ad ogni debutto restituisce agli stessi attori e alla platea delle grandi emozioni. E saranno proprio una girandola di sentimenti contrastanti al centro di questa commedia brillante che, dal 3 febbraio al 12 marzo 2017 ore 21.00, sarà in scena con tutta la talentuosa compagnia composta: Paola Riolo, Fabio Gravina, Mara Liuzzi, Giovanni Carta, Laura Monaco e Giulio Gravina. Musiche Mariano Perrella. Il 3 febbraio ad accogliere i numerosi invitati un piccolo esercito di studentesse provenienti dal Centro Elis che, tra i suoi percorsi di studio, vanta una scuola dell’ospitalità Safi Elis per le ragazze che vogliono lavorare nell’alberghiero e che, durante la prima al Prati, faranno gli onori di casa con tanto di rose e piccole golosità di pasticceria preparate da loro in omaggio al tema dello spettacolo… perché ogni gesto se fatto con classe assume un’intensità speciale.