Brunori Sas fa tappa all'Università di Cassino

Brunori Sas è stato lui l'atteso cantautore protagonista dell’incontro in programma ieri all’Università di Cassino. Tappa del suo mini tour negli atenei italiani, intitolato “All’università tutto bene”, questo incontro con gli studenti è stato anche l’occasione per presentare “A casa tutto bene”, il suo quarto album appena uscito, a tre anni di distanza dal successo di “Vol.3 Il cammino di Santiago in taxi”.

La necessità di affrontare le paure quotidiane con la naturale e pericolosa tendenza dell’uomo di oggi a cercare riparo nel suo piccolo mondo, è il tema al centro di questo nuovo lavoro firmato Brunori composto da 12 canzoni inedite. "Incontrare gli studenti nelle università - ha dichiarato Brunori - è sempre stimolante perchè mi dà la possibilità di avere uno scambio vivo e diretto con la generazione che spesso abita le storie che narro nelle mie canzoni, che condivide le mie speranze e le mie preoccupazioni sul futuro. Un momento di scambio da cui esco sempre arricchito". A febbraio partirà “A casa tutto bene tour”, un viaggio che porterà Brunori nei principali club italiani mentre è previsto per il primo aprile il suo atteso concerto all’Atlantico di Roma.