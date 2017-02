"Sono un chirurgo estetico e farò causa", ecco la verità sul medico dei vip Giacomo Urtis

Lui annuncia che porterà in tribunale la Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva secondo la quale non può essere definito un chirurgo estetico e nel frattempo sui social continua a girare il post di Nina Moric che sostiene la stessa tesi della Sicpre, l'associazione che raccoglie l'80 per cento degli specialisti italiani. Così Giacomo Urtis, uno dei concorrenti più attesi dell'Isola dei Famosi e presentato nel cast del reality come il chirurgo plastico dei vip, continua a far discutere. E sotto la lente proprio la qualifica di "chirurgo" perché secondo la società di Chirurgia non presenterebbe i requisiti necessari.

"La notizia che Giacomo Urtis non sia in realtà un chirurgo plastico - scrive la Moric su Facebook - sappiate che non sconvolge nessuno, chiunque si fosse avvicinato ai suoi studi di Milano e Roma, sapeva benissimo che in realtà lui operazioni non ne faceva, ma bensì si limitava a procacciarne ad altri, nemmeno l'omino con le lucine rosse dell'allegro chirurgo si sarebbe fatto operare da lui.

Ma il medico sassarese appena inizia il reality non perde l'occasione per dire davanti alla telecamere sulla polemica scatenata. "Ho la specializzazione di secondo livello - precisa Urtis - Faccio questo come lavoro e dirigo uno staff di chirurghi nella nostra clinica". Poi annuncia: "Sarà una causa milionaria quella che faremo contro la Sicpre".