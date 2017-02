"Denunciato dall'ex fidanzata", è giallo su Andrea Marcaccini

Alessia Marcuzzi finisce la prima vera puntata dell'Isola rassicurando i suoi telespettatori: "Tutto sotto controllo" dice. Ma non sembrerebbe così. Il riferimento velocissimo e a fine puntata della conduttrice a quanto sta accadendo in Italia rischia di trasformarsi in un caso e di avere gravi conseguenze su Andrea Marcaccini, il modello 28enne sbarcato per l'avventura da naufrago in Honduras.

A lanciare la bomba contro il concorrente dell'Isola appena cominciata sarebbe stata l'ex fidanzata che proprio nelle ultime ore avrebbe fatto sapere di averlo denunciato per una serie di presunte violenze subite. A fine puntata la Marcuzzi corre ai ripari e spiega velocemente: "Non ne sapevamo nulla, cercheremo di capirne di più e decideremo come comportarci". Il caso è aperto. Chissà se insieme a Dayane Mello e Samantha de Grenet, le prime naufraghe finite al televoto dell'Isola, alla fine non tocchi anche il modello, con una delle due, tornare di corsa a casa.