Sarà Almodovar il presidente della giuria del Festival del cinema di Cannes

Sarà il regista spagnolo Pedro Almodovar a presiedere quest'anno la giuria del festival di Cannes, dal 17 al 28 maggio. Icona del cinema spagnolo, autore di film-cult come "Tutto su mia madre" o "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", Almodovar aveva già fatto parte della giuria del concorso nel 1992, diretto all'epoca da Gerard Depardieu; e ha spesso presentato i suoi film sulla Croisette, ma non ha mai ottenuto il premio più ambito, la Palma d'Oro. In quasi quarant'anni di lavoro e con 20 pellicole all'attivo, Almodovar ha reinventato una Spagna tollerante e kitsch, descrivendola con toni coloriti e rocamboleschi e facendo diventare alcune sue straordinarie eroine dei classici. Il regista 67enne, che prende il testimone dal realizzatore della saga di Mad Max, l'australiano George Miller, si è detto, in un comunicato, "molto onorato" e "riconoscente" di guidare quella che sarà la 70esima edizione della kermesse.