L'Isola dei famosi inizia con la rivolta dei naufraghi: mandateci a casa

Alessia Marcuzzi si è vestita di bianco "portafortuna" per mandare via il maltempo. Sorride, cerca di tirare su il morale, ma i naufraghi sono disperati. Vogliono andare via. Non ce la fanno più. E sono in Honduras solo da un giorno.

Ciao @alessiamarcuzzi! Sembra ieri l’ultima volta che ci siamo visti ed è già ora di una nuova puntata dell’#Isola! Una foto pubblicata da L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) in data: 31 Gen 2017 alle ore 12:44 PST

Massimo Ceccherini guida la protesta: "Questa non è un 'isola, è un garage!". Gli altri naufraghi intorno sono tutti bagnati e disperati. Chiedono vestiti asciutti. Ceccherini è sempre più svalvolato, se la prende con Luxuria che pare la sciura Maria. Eva Grimaldi piange, Raz Degan non proferisce parola, Samantha de Grenet chiede abiti asciutti.

Sull'Isola sbarca l'inviato Stefano Bettarini e pare un Tritone che esce dalle acque. Alla fine torna la calma. E inizia la gara vera. Si contendono l'ultimo posto nel reality Desirée Popper e Giulia Calcaterra: il pubblico decide che sarà Giulia ad approdare sull'Isola dei Famosi. Desirée svela tra le lacrime perché voleva partecipare: "Raz Degan è uguale fisicamente a mio padre, da cui sono scappata. Volevo affrontare questo fantasma".