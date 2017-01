Isola dei Famosi, stasera si replica ma scoppia il caso Raz Degan

Partenza choc per l'Isola dei Famosi 2017, il cui debutto ieri sera su Canale 5 è stato funestato dal maltempo e da una tempesta tropicale che ha colpito Cayos Cochinos, in Honduras. La puntata è durata poco più di un'ora e tutto è stato rimandato a stasera alle 21.20. La bufera, però, non si è placata, e non si parla delle condizioni meteo.

Primo "caso" del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è quello relativo a Raz Degan. L'attore e modello israeliano, ex compagno di Paola Barale, prima non ha voluto parlare con la conduttrice, poi ha deciso di non mostrarsi davanti alle telecamere "nascondendosi" dietro agli altri concorrenti. Profilo basso dovuto alla serata storta del programma o c'è qualcosa di più? Vladimir Luxuria, già vincitore di un'edizione dell'Isola dei Famosi e quest'anno opinionista in studio, nei giorni scorsi ha rivelato un dietro le quinte che potrebbe aver guastato i rapporti tra Raz Degan e il programma di Canale 5. L'attore israeliano, infatti, avrebbe cercato di passare una serata allegra assieme agli altri naufraghi, non rispettando gli accordi presi con la produzione. La "fuitina" sarebbe stata fermata sul nascere e i concorrenti sarebbero tornati al residence. Una vicenda che forse Degan non ha preso bene. D'altronde Paola Barale prima della partenza dell'Isola glielo aveva detto via Instagram, citando il vecchio slogan-tormentone di uno spot: "E adesso sì...sono davvero fatti tuoi".

Una polemica che fa aumentare il nervosismo tra i naufraghi dopo il maltempo che ha sferzato l'Honduras e il collegamento con Cayos Cochinos interrotto dall'imperversare di una tempesta tropicale. Si spera in un meteo più favorevole.