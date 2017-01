L'Isola dei Famosi inizia ed è già polemica

Ha scelto un gonnellone lungo in stile gitano tutto a balze e un top semplice con le spalline. Minimale ma d'effetto l'entrata in scena di Alessia Marcuzzi, regina indiscussa dell'Isola dei famosi, in onda su Canale 5. In studio, la nuova opinionista, Vladimir Luxuria low profile in una castigata camicia e cravatta. Per non smettere mai di giocare con l'ambiguità.

I naufraghi tutti zuppi in diretta da Cajo Paloma, iniziano già a lamentarsi. Piove troppo e Samantha de Grenet polemizza con Alessia che la redarguisce: "In Italia c'è gente che soffre molto di più, non esageriamo!". Le curve di Malena e Dayane Mello sono nascoste dalle cerate e dovremo attendere che il tempo migliori per poter vedere di più. La presenza in studio della mamma della porno-attrice non la salva dai doppi sensi che l'opinionista Luxuria non perde occasione per sottolineare. Sotto la pioggia battente l'allieva di Rocco Siffredi le lancia l'assist: "Sono tutta bagnata".

Riassunto di questa prima puntata dell'#Isola 2017. pic.twitter.com/h8DYKixAi9 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 30 gennaio 2017

Così, mentre si prende tempo aspettando che smetta di piovere per consentire lo sbarco dei naufraghi sull'isola, va in scena il siparietto di Massimo Ceccherini con la compagna ma non si capisce quanto sia seria la proposta di matrimonio che lei lancia all'attore. Alla fine però la partenza del reality è "falsa": le condizioni climatiche in Honduras non permettono di continuare e Alessia Marcuzzi rimanda la puntata a martedì 31 gennaio, sempre in prima serata su Canale 5. E sempre che il meteo, questa volta, assista i naufraghi.