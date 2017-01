La pornostar Malena promette: "Farò sesso anche sull'Isola"

"Mi mancherà il sesso, ma non rimarrò all'asciutto" Milena Mastromarino, in arte Malena, pornoattrice e musa di Rocco Siffredi si racconta in un video prima di partire per l'Isola dei Famosi. "Voglio sfatare il mito che una porno-attrice può stare solo sul set di un film porno" racconta la 34enne pugliese che confessa il suo timore più grande: quanto potrebbe essere dura restare senza sesso sull'isola. "Sono stata appena su un set hard e quindi mi sono fatta una bella scorpacciata, ma allo stesso tempo spero di non rimanere all'asciutto...." dichiara nell'intervista pubblicata sulla pagina Facebook del sito ufficiale del programma del reality. "Sono tutti bei ragazzi - ammette - Vedremo chi sarà all'altezza". E sulle prove fisiche che dovrà affrontare da naufraga promette: "Schiaccerò i cocchi con il mio lato B".