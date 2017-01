Voci su Costanzo in fin di vita. Lui smentisce: "Sto benissimo, a Sanremo tutti cantano..."

La voce corre rapida sul web: "Maurizio Costanzo ricoverato d'urgenza per gravi problemi cardiaci". Di tweet in post la notizia viene rilanciata e commentata da numerosi utenti fino a quando il diretto interessato, il popolare giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto di persona per disinnescare la bufala.

"Maria sarà sul palco di Sanremo, sposta una registrazione e si dice abbia avuto un malore; io ho avuto una bronchite, mi curo per evitare che diventi polmonite e si scrive che sono ricoverato in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco", scrive su Twitter Maurizio Costanzo chiarendo anche la possibile origine della notizia, un cambio di programma di sua moglie Maria De Filippi, impegnata dal 7 febbraio prossimo nella conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti.

"Io sto lavorando, lei sta lavorando martedì registrerò L'intervista che vedrete giovedì sera. Diciamo che tutti cantano Sanremo, a volte in modo intonato, a volte in modo stonato e fuori luogo", conclude. Per rendere più chiaro il messaggio, Costanzo pubblica una foto in cui, con un giornale in mano, è impegnato nell'antico gesto delle corna.