Rivolta social contro Carlo Conti e il compenso monstre per il Festival di Sanremo

Tutti all'assalto (un po' grillino) di Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo per la terza volta e del suo ricco assegno per l'arduo compito: 650mila euro, 100mila in più dello scorso anno. Dopo l'annuncio urbi et orbi del ricco assegno per l'abbronzato conduttore la rabbia degli internauti si rivolta sulla sua bacheca Facebook. Ogni allegro messaggio di Carlo Conti da qualche giorno è seguito da centinaia di astiosi e talvolta lugubri messaggi.

Qualche esempio? "Ci sono ricercatori che guadagnano 1500 euro al mese....E HO DETTO TUTTO....", "I 650000 euri te lo devi spendere in medicinali", "Fate schifo specialmente la Rai che fa cronaca parla di sciagure terremoti slavine morti, poi che fa fa un numero dice donate per questa povera gente cosi si mangia pure quelli", "L'Italia sta attraversando uno dei momenti più drammatici della sua storia e tu che fai? Sanremo. Percependo un compenso del tutto sproporzionato rispetto a tutto, comprese le tue qualità professionali (personalmente ti ritengo un presentatore mediocre). E avrai anche il coraggio di chiedere i 2 euro di donazione al 45500, con quella faccia "lampadata" e l'espressione afflitta come richiede la circostanza. Sei ancora in tempo; rinuncia al tuo compenso".