"Doppia Coppia", fotografia e architettura in mostra nell'ex Galleria Baccina

Fotografia ed architettura, fortemente a braccetto ma non necessariamente insieme. Debutta con l'inaugurazione di domenica 29 gennaio, ore 18, presso l'ex Galleria di via Baccina 66 nel rione Monti il ciclo di eventi "Doppia coppia" ideato ed organizzato dall'associazione culturale Sinestetica. Quattro appuntamenti doppi per esaltare la missione di confronto fisico di ricerche creative differenti che si ritrovano nel "salotto itinerante" progettato di Sinestetica, crogiuolo di arti ed espressioni.

Si parte quindi domenica con l'apertura della mostra fotografica "Scoordinate", che mette in esposizione le opere di Sara D'Abate e Davide Onorati e con la parallela presentazione del testo "Girasole. Luigi Moretti" di Sara Petrolati, Pasquale F. Mesiano e Paolo Maselli, edizioni Buildlines. Mostra che resterà aperta fino all'11 febbraio, dal lunedì alla domenica dalle 16 alle 20. Prossimo appuntamento il 12 febbraio, alle 18, quando sarà la volta dell’esposizione ZA2 su tre progetti di architettura residenziale a Venezia e della contestuale presentazione del libro Tokyo Transit, di Fabrizio Petrarca. A seguire i successivi "dittici" artistico-letterari del 26 febbraio e di domenica 12 marzo. Sempre in via Baccina.