Da Fanny alla segretaria di Goebbels: la Giornata della memoria al cinema

Anche quest’anno il grande schermo non dimentica il Giorno della Memoria. E in occasione della commemorazione delle vittime dell’Olocausto che si celebra domani 27 gennaio, al cinema sono in programmazione film e documentari che testimoniano una pagina della storia fatta di orrori.

"Nebbia in agosto" di Kai Wessel, nelle sale con Good Films, svela la vera storia del tredicenne tedesco Ernst Lossa che, confinato in un’unità psichiatrica della Germania del sud negli Anni ’40, cerca di opporre resistenza alle pratiche letali del dottor Veithausen. "Il viaggio di Fanny", al cinema domani con Lucky Red, racconta di un’altra tredicenne, Fanny Ben-Ami, costretta alla fuga da una colonia francese insieme alle sorelle, a causa dei rastrellamenti nazisti.

Sergei Losnitza nel suo "Austerlitz" fotografa una giornata a Sachsenhausen, campo di concentramento non lontano da Berlino. "Maestro" di Alexandre Valenti, distribuito da Istituto Luce-Cinecittà, è dedicato a Francesco Lotoro, compositore di Barletta che da vent’anni trascrive ed esegue, con la sua Orchestra di Musica Concentrazionaria, i brani composti dagli internati nei campi di sterminio. "Suona ancora", scritto da Israel Cesare Moscati e diretto da Beppe Tufarulo, svela le storie dei discendenti di sopravvissuti all’Olocausto. Studenti e insegnanti delle scuole di Fiumicino parteciperanno domani mattina a due proiezioni all'Uci Cinemas di Parco Leonardo, mentre il pubblico potrà vederlo al Barberini di Roma il 30 e 31 gennaio.

Esce domani anche "A German Life-La segretaria di Goebbels", documentario sull'ultracentenaria Brunhilde Pomsel, segretaria del Ministro della Propaganda nazista. Infine, in streaming sul nuovo canale Cinema Verità è in programma domani “Volevo solo vivere”, docu-film del 2006 di Mimmo Calopresti su nove cittadini italiani sopravvissuti a Auschwitz.